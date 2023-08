Hawaï : après les incendies meurtriers, le bilan grimpe à 93 morts et va encore s'alourdir "significativement"

Le bilan s'alourdit à Maui, une île de l’archipel d'Hawaï ravagé par les flammes. Au moins 93 personnes sont mortes, un chiffre bien au-dessus de la dernière grande catastrophe naturelle dans cet État américain et qui pourrait s'accroître. Le tsunami de 1960 avait fait 61 morts sur l'île. Selon le chef de la police John Pelletier, l'île n'a sans doute pas fini de compter ses morts. Seule une petite partie de la zone incendiée a été fouillée : 3 % seulement de la zone ont été fouillés par des chiens détecteurs de cadavres. Et ce sont plus de 2 200 bâtiments qui ont été détruits ou endommagés.