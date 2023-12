Hawaï : une influenceuse de 33 ans assassinée par son mari

Theresa Cachuela, une influenceuse, a été tuée devant sa fille, le 22 décembre. Depuis des semaines, la jeune femme alertait les autorités et la justice. Une cagnotte de soutien réunissait, mardi 26 décembre, plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Effroi sur l'île d'Hawaï et forte émotion. Selon le journal local Honolulu Star Advertiser, Theresa Cachuela, une femme de 33 ans, a été assassinée par son compagnon vendredi 22 décembre. Avant sa mort, la jeune femme, influenceuse sur les réseaux sociaux, fédérait près de 20.000 abonnés.

D'après les premiers éléments de l'enquête, Theresa Cachuela a été tuée d'une balle en pleine tête par son mari âgé de 44 ans alors qu'elle était sur le parking d'un centre commercial à Aiea, près d'Honolulu, la capitale de l'État. Le meurtre aurait eu lieu sous les yeux de la fille du couple âgée de seulement huit ans. Juste après le crime, l'homme a pris la fuite avant que son corps, sans vie, ne soit retrouvé à une dizaine de kilomètres. La piste du suicide est privilégiée.

Depuis le début du mois, la jeune femme avait signalé aux autorités le caractère menaçant de son conjoint. Elle avait même fini par obtenir une ordonnance d'éloignement. Les menaces auraient commencé dès le 6 décembre. Dans sa plainte, la victime détaillait les propos tenus par son compagnon : "Il a menacé de se suicider devant moi et mes enfants. Il m'a emmené seule à Waikiki et a pointé un couteau sur son cou, me traumatisant et m'effrayant".

Le système judiciaire l'a laissé tomber Mère de la victime

Pour autant, malgré les menaces, le couple a convenu lors d'une audience que l'époux resterait éloigné de sa compagne, mais qu'il aurait un droit de visite pour ses enfants. Toujours d'après des documents judiciaires, l'homme possédait plusieurs armes à feu chez lui.

Peu après le drame, la mère de la victime, Lucita Ani-Nihoa, a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe. "Elle venait prendre son petit-déjeuner avec moi ce matin-là parce que je voulais lui offrir, ainsi qu'à mes petits-enfants, leurs cadeaux de Noël. Ma fille ne méritait pas cela", raconte-t-elle. Et d'accuser les autorités : "Elle essayait tant bien que mal d'obtenir de l'aide, mais le système judiciaire l'a laissé tomber". Selon Lucita Ani-Nihoa, sa fille avait alerté sur les violences conjugales dont elle était victime.

Ce mardi 26 décembre, dans l'après-midi, une cagnotte de soutien avait réuni au moins 38.600 dollars, soit plus de 35.000 euros afin de financer les obsèques de la trentenaire.