Poutine espère que "l'héritage" d'Hélène Carrère d'Encausse aidera aux relations Russie-France

"Scientifique émérite et personnalité publique, secrétaire perpétuel de l'Académie française, membre étranger de l'Académie des sciences de Russie, Hélène Carrère d'Encausse était une grande amie de notre pays, fière de ses racines russes, gardant un amour et un respect sincères pour sa patrie historique", a salué le président russe dans son message, également publié sur le site internet du Kremlin. Auteur de plusieurs biographies dont celles de Lénine, Staline et Catherine II, l'historienne, fille d'un philosophe géorgien émigré en France, était vue jusqu'au déclenchement de l'offensive russe en Ukraine comme indulgente vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'elle a rencontré à plusieurs reprises.