L'Allemagne en passe de légaliser le cannabis récréatif

La législation la plus libérale d'Europe. Ce mercredi 16 août, l'Allemagne a franchi une étape supplémentaire vers la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Le projet de loi relatif à la mesure sera accompagné d'une campagne de prévention à destination des jeunes. Selon le texte, qui doit encore être débattu et voté par le parlement, il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis.

"Pour les jeunes (en dessous de 18 ans, ndlr), la consommation reste interdite et pour les jeunes adultes (jusqu'à 21 ans), elle est limitée", a cependant rappelé le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, dans un communiqué.