Changement d'heure : bientôt la fin aux États-Unis ?

Rien n'est encore officiel. Pour entrer en vigueur, le projet devra être adopté par la Chambre des représentants et promulgué par Joe Biden. Le président américain n'a pas encore donné son avis sur la question.

Au départ, le changement a été mis en place pour faire correspondre heures d'activités et heures d'ensoleillement afin de limiter le plus possible l'utilisation de l'éclairage artificiel. Ses détracteurs dénoncent les effets sur les rythmes biologiques, notamment chez les enfants.