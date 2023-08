78 ans après le bombardement atomique à Hiroshima, le Japon dénonce "la menace nucléaire de la Russie"

Directement visée : la Russie, qui a menacé à plusieurs reprises de recourir à des armes nucléaires en Ukraine. "Le chemin vers cet objectif [d'un monde dénucléarisé] devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace nucléaire de la Russie", a déploré le chef du gouvernement nippon. "Compte tenu de cette situation, il est d'autant plus important de redonner un élan international à la réalisation d'un monde dénucléarisé."

À noter que, pour la deuxième année d'affilée, la ville de Hiroshima n'a invité ni la Russie ni la Biélorussie à assister à la cérémonie en raison de la guerre en Ukraine.