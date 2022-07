An An, le plus vieux panda géant en captivité au monde, est mort

Il était le panda géant en captivité le plus vieux au monde. An An est mort, jeudi 21 juillet, à l'âge de 35 ans, a annoncé le zoo de Hong Kong où il a passé la majorité de sa vie. La santé de l'animal s'était détériorée ces dernières années. Récemment, son activité physique et son appétit avaient fortement diminué et le panda a été euthanasié par des vétérinaires dans la matinée, selon le communiqué publié par le parc d'attractions et zoo Ocean Park.

Le site a également précisé que l'âge de An An équivalait à un âge humain de 105 ans et que la "décision difficile" de l'euthanasier avait été prise pour des raisons de bien-être et avec l'accord des experts chinois. Le panda géant était né dans la nature dans le Sichuan, une province de la Chine continentale, et faisait partie d'un couple de pandas offerts à Hong Kong par Pékin pour célébrer le deuxième anniversaire de la rétrocession de la ville par la Grande-Bretagne en 1999. Lorsqu'ils étaient arrivés à Hong Kong, le chef de l'exécutif de la ville de l'époque, Tung Chee-hwa, avait déclaré que leurs noms inciteraient Hong Kong à être stable (An) et performante (Jia).