Hong Kong : Covid-19 oblige, il est interdit de manger au salon de la gastronomie

Cette décision intervient au lendemain d'une autre décision du gouvernement visant les supporters présents au Hong Kong Sevens en novembre - l'un des événements de rugby les plus populaires de la ville - : ils seront autorisés à boire, mais pas à manger dans les tribunes, et devront porter leur masque entre chaque gorgée.

Hong Kong applique la stricte politique chinoise du zéro Covid, s'enlisant dans une troisième année d'isolement via de strictes mesures aux frontières et de distanciation sociale. Les rassemblements de plus de quatre personnes dans les lieux publics sont également proscrits. Ces dernières semaines, la ville a enregistré entre 3 et 4.000 cas par jour.