La fin du monde toujours plus proche ? L'horloge de l'apocalypse mise à l'heure ce mardi

"Nous sommes bloqués dans un moment périlleux, qui n'apporte ni stabilité ni sécurité", déclarait l'an dernier l'universitaire Sharon Squassoni, l'une des responsables du Bulletin of the Atomic Scientists. "L'horloge de l'apocalypse continue de planer au-dessus de nos têtes, nous rappelant le travail nécessaire pour garantir une planète plus sûre et plus saine."

Pas certain que les douze derniers mois aient été de nature à rassurer les responsables de cette ONG. Outre la guerre en Ukraine, des tensions internationales ont franchi une nouvelle étape en 2022, comme entre la Chine et les États-Unis au moment de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Et sur le plan du climat, pris en compte dans la gestion de l'horloge, plusieurs pays, dont la France, ont enregistré des records de chaleur l'an passé. Plus globalement, les années 2015 à 2022 ont été les huit plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, selon le programme européen sur le changement climatique Copernicus.