Icône des Amérindiens, la star de la folk a-t-elle menti sur ses origines ?

Une enquête de la CBC assure que Buffy Sainte-Marie, indienne Cree du Canada appartenant à la légende du folk-rock, serait en réalité née dans une famille américaine du Massachusetts. "Je ne sais pas d'où je viens", a regretté l'artiste qui a entretenu le flou sur ses origines.

"À ceux qui remettent en question ma vérité, je réponds avec amour : je sais qui je suis". Malgré la publication d'un communiqué dévoilant ses quatre vérités, Buffy Sainte-Marie demeure au centre d'une vive polémique au Canada. Selon une enquête de la CBC, cette chanteuse et actrice très populaire dans le pays ne serait pas née dans une réserve indienne canadienne… mais de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, dans une famille blanche.

Durant sa carrière qui a débuté dans les années 1960, cette figure de la contestation dans les années 60 et 70 a toujours épousé la cause indienne, apparaissant sur scène en habit traditionnel. Elle s'est dit plus précisément native de la tribu Cree dans le Saskatchewan. L’artiste a souvent raconté avoir été adoptée en bas âge par Albert et Winifred Santamaria, un couple du Massachusetts, avant d’être réunie avec sa communauté d’origine plusieurs années plus tard. Longtemps, ses biographies ont affirmé qu’elle n’avait pas de certificat de naissance.

Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de son immense carrière qui lui vaut d'avoir son étoile sur le Walk of Fame du Canada et d'avoir reçu le Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award de Hollywood, ses apparitions, notamment dans "Sesame Street" en 1975, "ont enrichi la télévision publique de sujets importants tels que l'allaitement, (...) et les langues et cultures amérindiennes", lit-on sur la biographie de son site. Et de souligner cet attachement à ses origines. "Lorsqu'elle a accepté de jouer un rôle dans la série télévisée The Virginian, la condition était que tous les rôles autochtones soient tenus par des acteurs autochtones, ce qui était inédit à l'époque. Tout au long de sa carrière, Buffy a consacré une grande partie de son temps et de ses ressources à soutenir les peuples indigènes par le biais de divers programmes éducatifs. À partir de 1969, sa fondation Nihewan pour l'éducation des Amérindiens a offert des bourses pour des études et des étudiants autochtones, dont deux sont devenus présidents de collèges tribaux".

"Ma mère m'a dit que j'étais adoptée"

Pourtant, l’an dernier, lorsque la CBC a reçu une copie de ce qui serait ledit certificat de naissance, la légende en a pris un coup. Il y figure le nom "Beverly Jean Santamaria", le nom complet de la musicienne avant qu’elle n'amorce sa carrière. On peut aussi y lire que les parents et l’enfant étaient blancs. Pour étayer sa thèse, le diffuseur public national s'est procuré d'autres documents. Par exemple, le recensement américain de 1950 : celui-ci précise que Beverly, alors âgée de neuf ans, est une petite fille blanche née au Massachusetts du couple Santamaria.

La CBC ajoute que des membres de sa famille n’ont pas voulu la contredire, de crainte que la chanteuse n’intente des poursuites judiciaires.

D'abord silencieuse, l'artiste a publié un texte sur Facebook. "Ce que je sais de mon identité autochtone, je l’ai appris de ma mère, qui est en partie mi’kmaw, et lors de mes propres recherches", indique Buffy Sainte-Marie. "Ma mère m’a dit que j’étais adoptée, que j’étais autochtone, mais qu’il n’y avait aucune documentation, comme c’était souvent le cas pour les enfants nés dans les années 1940", ajoute-t-elle. Avant de regretter : "Je ne sais pas d’où je viens, qui sont mes parents biologiques ou comment je me suis retrouvée mésadaptée dans une maison chrétienne blanche typique de la Nouvelle-Angleterre. J’ai réalisé il y a des décennies que je n’aurai jamais les réponses."

Buffy Sainte-Marie a aussi fourni une déclaration sous serment de son ancien avocat, chargé d’examiner son ascendance autochtone. Selon l’"histoire orale" en Saskatchewan, la chanteuse est née au nord de Piapot d’une femme célibataire "qui ne pouvait pas prendre soin d’elle".

Buffy Sainte-Marie a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, dont un Golden Globe. Ses chansons ont notamment été interprétées par Elvis Presley, Barbara Streisand et Glen Campbell. Elle a récemment mis un terme aux tournées, pour raison de santé.