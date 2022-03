États-Unis : les passeports avec genre X disponibles le 11 avril

Selon le Williams Institute de la faculté de droit de l'UCLA et interACT, un groupe de défense des intersexes, les Américains non binaires et intersexes, qui ne sont ni exclusivement des hommes ni des femmes, représentent respectivement 1,2 million et 4 millions de personnes. En juin, la Maison Blanche avait déjà ouvert la possibilité aux Américains de choisir eux-mêmes leur sexe en tant qu'homme ou femme, ne les obligeant plus à fournir un certificat médical si le sexe indiqué sur leurs autres documents d'identité ne correspondait pas.

Plus de 10 pays, dont le Canada, l'Allemagne, l'Australie, le Népal et l'Inde, proposent déjà un troisième genre sur les documents.