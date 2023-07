Quatre choses à savoir sur Igor Guirkine, le blogueur ultranationaliste arrêté en Russie

En cause ? Des propos tenus sur la messagerie cryptée Telegram, très utilisée des militants dissidents en Russie. Sur son compte, Igor Guirkine paraissait mardi dernier s'en prendre à Vladimir Poutine, qualifiant implicitement le président russe de "minable". Il avait ensuite ajouté que la Russie ne supporterait plus "six années de plus de ce lâche au pouvoir". Derrière ses déclarations, qui est vraiment Igor Guirkine ? Retour en cinq points sur le parcours du militant ultranationaliste.