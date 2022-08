"Il faut cesser l'achat de gaz russe immédiatement", insiste la Première dame d'Ukraine sur LCI

"Il faut des sanctions plus rapides de la part de nos partenaires", a par ailleurs insisté Olena Zelenska face à Darius Rochebin. "La fatigue et l'oubli de la guerre sont des indulgences sur lesquelles la Russie compte", a-t-elle poursuivi. "Nous espérons que les Russes n'auront bientôt plus de moyens financiers pour continuer la guerre", souhaite Olena Zelenska, espérant que "les aides de l'Occident arriveront encore plus rapidement". Et d'ajouter : "Nous savons que chaque jour nous rapproche de la victoire".