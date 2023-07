Il n'a plus donné de nouvelles depuis trois semaines : où est passé le ministre chinois des Affaires étrangères ?

Il a tout simplement disparu des radars, depuis trois semaines déjà. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, n'est plus réapparu en public depuis le 25 juin dernier et un échange avec ses homologues russe et sri-lankais à Pékin. Jusqu'alors, il avait pourtant réalisé une ascension fulgurante et bénéficiait de la confiance du président Xi Jinping. D'ordinaire, ce membre du comité central du Parti communiste organisait des appels, des réunions et des échanges publics avec ses interlocuteurs étrangers quasi tous les deux jours depuis sa prise de fonctions, fin décembre, relève le Financial Times.

Début juillet, il devait rencontrer Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, mais la visite a été annulée par Pékin qui n'a pas fourni plus d'explications. Alors même que Qin Gang avait lui-même été ambassadeur aux États-Unis par le passé, il n'est pas apparu non plus aux côtés des dignitaires américains en déplacement dans le pays ces derniers jours, que ce soit la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ou l'envoyé spécial de Joe Biden pour le climat, John Kerry. Le diplomate de 54 ans a aussi été remplacé à Wang Yi, principal responsable des affaires étrangères au sein du Parti communiste chinois, un rang hiérarchique supérieur au sien, lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, la semaine passée à Jakarta. Des rendez-vous pourtant incontournables, après des mois de tensions entre Washington et Pékin, comme l'explique la chronique vidéo de LCI en tête d'article.