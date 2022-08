Taïwan : démonstration militaire, potentielle visite américaine... Le ton monte entre Washington et Pékin

Ce lundi 1er août, la Maison Blanche a insisté sur le fait que Nancy Pelosi avait "le droit de visiter Taïwan", en dépit des menaces de la Chine, qui a d'ores et déjà averti de "contre-mesures fermes et énergiques afin de sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale" si le déplacement était avéré. "Il n'y a pas de raison que Pékin fasse de cette visite, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise", a de son côté tempéré John Kirby, porte-parole de la présidence américaine pour les questions stratégiques.

Les États-Unis se préparent toutefois à une réaction chinoise. La Chine "semble se positionner" pour une démonstration de force militaire autour de Taïwan, "un pas de plus dans les prochains jours", a indiqué John Kirby. Cela "pourrait inclure des provocations militaires comme des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou autour de Taïwan", ou encore "d'importantes incursions aériennes" dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan.