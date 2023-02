"Ils m'ont sauvé la vie" : le récit de la fuite de la journaliste russe antiguerre vers la France

"Nous avons choisi de fuir dans la nuit du vendredi au samedi, quand toutes les forces de l'ordre ont terminé leur travail et étaient en repos. On avait deux jours pour quitter la Russie, car il y avait moins de chance qu'ils partent à notre recherche durant le week-end", indique la journaliste qui précise ensuite avoir "changé sept fois de véhicule". Mais au cœur de la nuit, leur voiture s'embourbe. Elle est alors forcée de marcher "dans des champs en se cachant des gardes, sans réseau mobile et en se repérant avec les étoiles".

"On a erré plusieurs heures avant de trouver notre route et de franchir la frontière. Je me disais 'pourquoi ne pas aller en prison ?'", détaille encore Marina Ovsiannikova, qui dit avoir, à un moment, "perdu espoir". "Mais heureusement tout s'est bien déroulé et nous étions attendus de l'autre côté."