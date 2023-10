"Ils ne savaient pas ce qui se passait, juste que des gens leur tiraient dessus" : à Tel Aviv, l'insoutenable attente des proches des disparus

Plus de cent personnes seraient aux mains du Hamas, à la suite du raid des militants palestiniens sur le territoire israélien ce samedi, qui ont fait plus de six-cent morts. L'offensive a été une surprise complète, qui a même pris de court les puissants services secrets israéliens. Si tout le pays semble sous le choc, l'état de sidération est plus important encore pour les proches de ceux dont on ignore s'ils sont morts ou otages de l'organisation islamiste.

L'envoyée spéciale de TF1 a pu visiter un centre qui les accueille à Tel Aviv, dans des locaux de la police transformés. À l'intérieur, des dizaines et des dizaines de personnes sont venues donner des informations sur leurs proches disparus, ainsi que des objets leur appartenant, ou de l'ADN, pour aider à les identifier ou les localiser.