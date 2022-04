Accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda : ces autres pays qui "exterlanisent" les demandes d'asile

Au Danemark, le Parlement a adopté en juin 2021 un projet de loi permettant d'envoyer les migrants y demandant l’asile dans un pays hors d'Europe faisant office de sous-traitant. Le texte ne s'est pas encore traduit par un accord avec un pays pour concrétiser cette possibilité. Mais l'idée est toujours sur la table et une réunion doit avoir lieu prochainement à ce sujet entre le ministre de l'Intégration social-démocrate et les chefs de partis au Parlement. "Nous sommes toujours en discussions avec le Rwanda, et il n'y a pas encore d'accord pour un partenariat", a déclaré mercredi ce ministre.

La Commission européenne avait critiqué cette loi lors de son adoption, jugeant qu'elle soulevait "des questions fondamentales concernant à la fois l'accès aux procédures d’asile et l'accès effectif à la protection". Mais d'après la fédération d'ONG européennes Ecre pour les droits des réfugiés et exilés, le Danemark n'ayant pas adhéré à certaines règles communautaires, il n'a pas à respecter de "standards minimums" en termes de politique d'asile.