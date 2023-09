Au moins 990 migrants morts ou disparus en Méditerranée cet été, trois fois plus qu'en 2022

Si la part totale des enfants n'est pas chiffrée (l'Unicef en a recensé une dizaine par semaine en juillet), ce sont 11.600 "mineurs non accompagnés" qui ont tenté de se rendre en Italie entre janvier et mi-septembre à bord d'embarcations de fortune, soit 60% de plus que sur la même période en 2022 (7200), souligne l'institution auprès l'AFP.

"La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et leur avenir. Le bilan tragique des enfants morts en quête d'asile et de sécurité en Europe est le résultat de choix politiques et d'un système migratoire défaillant", dénonce Regina De Dominicis, qui coordonne le sujet pour l'Unicef.