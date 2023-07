Environ 900 migrants sont morts au large de la Tunisie depuis le début de l'année

Des chiffres à mettre en relief avec ceux des personnes secourues au large de la Tunisie. Sur les six premiers mois cette fois, 34.290 migrants ont été interceptés et secourus, dont 30.587 qui ne sont pas de nationalité tunisienne. Le bilan est en nette augmentation par rapport à 2022. Sur la même période de l'année, seuls 9.217 migrants avaient été secourus à l'époque, a indiqué la Garde nationale tunisienne.

La Tunisie, dont certaines portions du littoral se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa, enregistre régulièrement des départs de migrants, originaires le plus souvent d'Afrique subsaharienne. La Méditerranée centrale – entre l'Afrique du Nord et l'Italie – est la route migratoire la plus dangereuse au monde avec plus de 20.000 morts depuis 2014, selon l'Organisation internationale des migrations. L'Italie dit avoir décompté plus de 80.000 personnes arrivées sur ses côtes depuis janvier, contre 33.000 sur les six premiers mois de 2022.