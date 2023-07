La France accueille désormais plus d'un demi-million de réfugiés

Pour la cinquième année consécutive, ce sont les ressortissants afghans qui ont le plus sollicité l'asile en France, avec 17.000 des 131.000 demandes déposées. La tendance s'est encore accentuée depuis le retour au pouvoir à l'été 2021 des talibans, marquant une hausse de 37% entre 2021 et 2022.

Ces chiffres auraient pu exploser avec le déclenchement en février 2022 de la guerre en Ukraine, qui a engendré le plus important exode de réfugiés en Europe depuis la Seconde guerre mondiale. Mais les déplacés ukrainiens en France (environ 100.000 personnes) ont bénéficié du régime spécifique et inédit de la "protection temporaire". Ce dernier les a exonérés de déposer une demande d'asile, tout en profitant d'un droit au séjour et d'une panoplie d'aides sociales.