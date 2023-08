Espagne : démantèlement d'un réseau de passeurs de migrants syriens qui opérait sur trois continents

Coup de filet contre des passeurs en Espagne. Une filière d'immigration clandestine, qui organisait le transfert de Syriens depuis le Liban jusque dans la péninsule ibérique, ainsi qu'en Allemagne et en Norvège à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe, a été démantelée par la police espagnole ce dimanche 13 août. Au total, 19 personnes ont été arrêtées et six d'entre elles placées en détention provisoire. Une opération menée en collaboration avec l'agence européenne Europol et la police fédérale allemande.

"La route migratoire traversait trois continents par voies aérienne, maritime et terrestre", a indiqué la police espagnole, précisant que chaque migrant "payait 20.000 euros".