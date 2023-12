L'Union européenne réforme sa politique migratoire : que contient le texte adopté ce mercredi ?

Le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord de principe, ce mercredi, pour une réforme de la politique migratoire de l'UE. Il s'agit d'un moment "historique", assure la présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen. Que contient ce texte ?

Alors que le projet de loi immigration continue de diviser en France, un texte sur les mêmes thématiques vient d'être adopté à l'échelle communautaire. Après des années de difficiles discussions et de tractations, le Parlement européen et les États membres ont trouvé, ce mercredi 20 décembre, un terrain d'entente autour d'un "pacte sur la migration et l'asile". Il s'agit d'un "accord historique", estime la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De son côté, la présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, se dit "très fière", estimant qu'il s'agissait "probablement de l'accord législatif le plus important de ce mandat". En quoi consiste ce texte ?

Renforcement des contrôles aux frontières

Un filtrage obligatoire préalable à l'entrée d'un migrant dans l'Union Européenne est mis en place, à proximité des frontières extérieures. Ces contrôles d'identification et de sécurité peuvent durer jusqu'à sept jours. À l'issue de ce délai maximum, la personne est orientée vers une procédure d'asile - classique ou accélérée - ou renvoyée dans son pays d'origine ou de transit.

Les pays d'arrivée sont chargés d'entrer les empreintes digitales, images faciales et documents d'identité des demandeurs d'asile et migrants dans la base de données Eurodac. À noter que toutes les personnes de plus de 6 ans doivent se plier à cette formalité.

Instauration d'une procédure à la frontière

Les demandeurs d'asile seront orientés vers une "procédure à la frontière". Pendant ce temps, ils devront rester dans des centres dédiés. Au niveau de l'UE, les États membres prévoient la création de quelque 30.000 places dans ces centres spécialisés, afin d'accueillir à terme jusqu'à 120.000 migrants par an.

Les mineurs non accompagnés "posant un risque à la sécurité" et les familles avec enfants de moins de 12 ans sont, eux aussi, concernés par cette procédure, indique le texte, sans plus de précision.

Pour rappel, les demandeurs d'asile ont statistiquement le moins de chances d'obtenir une protection internationale. Les ressortissants de certains pays - comme le Maroc, la Tunisie, le Bangladesh - possèdent un taux de reconnaissance du statut de réfugié inférieur à 20%.

Obligation de solidarité entre les membres

Le nouveau système, qui remplace le règlement Dublin III, maintient le principe général en vigueur : le premier pays d'entrée dans l'UE d'un demandeur d'asile est chargé de l'examen de son dossier. Mais un second critère est ajouté, dans la situation où un pays de l'UE délivre un diplôme au dit demandeur d'asile. Le cas échéant, cet État récupère le dossier.

En parallèle, étant donné que certains pays subissent une plus grande pression migratoire que d'autres, pour des raisons géographiques, un mécanisme de solidarité obligatoire est introduit pour soulager ces États. Dès lors, les autres membres de l'UE devront contribuer en accueillant des demandeurs d'asile ("relocalisations") ou par une aide financière, ou en moyens humains ou matériels.

Les instances européennes prévoient au moins 30.000 relocalisations annuelles de demandeurs d'asile (depuis des pays sous pression migratoire vers d'autres pays de l'UE). La compensation financière prévue est de 20.000 euros pour chaque demandeur d'asile non relocalisé.

Gestion des situations de crise

En cas d'afflux massif et exceptionnel de migrants dans un État de l'UE, un mécanisme de solidarité en faveur de l’État concerné sera immédiatement déclenché. Ce dernier prévoit la mise en place d'un régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs d'asile que les procédures habituelles (prolongation de la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'UE, procédures d'examen plus rapides et simplifiées).

Controverse autour du terme de "pays tiers sûr"

Dans certains cas, un État membre peut prendre en compte la notion de "pays tiers sûr" pour y renvoyer un demandeur d'asile. Concrètement, l'un des 27 peut juger un dossier irrecevable parce que le migrant est passé par un pays tiers considéré comme "sûr", où il aurait pu déposer une demande de protection. Il faut cependant qu'il y ait un "lien" suffisant entre la personne concernée et ce pays tiers. Autant de notions floues qui risquent de poser des problèmes dans l'exécution concrète de ce nouveau texte.