Le Royaume-Uni a-t-il le droit d'envoyer certains de ses migrants au Rwanda ?

Plus de 160 organismes ont exhorté le gouvernement britannique à abandonner ce plan, selon la BBC. Dans un communiqué, Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante du HCR en charge de la protection internationale, a déclaré que "les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées".

Le HCR a demandé au Royaume-Uni et au Rwanda de repenser leurs plans. Il a également averti qu'au lieu de dissuader les réfugiés de recourir à des voyages périlleux, ces accords d'externalisation ne feront qu'aggraver les risques, obligeant les réfugiés à rechercher des itinéraires alternatifs et exacerbant les pressions sur les États en première ligne.