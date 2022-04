Londres va envoyer les demandeurs d'asile illégaux... au Rwanda

En envoyant des demandeurs d'asile à plus de 6.000 kilomètres du Royaume-Uni, le gouvernement veut décourager les candidats au départ vers le Royaume-Uni, toujours plus nombreux: 28.500 personnes ont effectué ces périlleuses traversées en 2021, contre 8.466 en 2020... et seulement 299 en 2018, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Environ 600 personnes ont fait la traversée sur la seule journée de mercredi, et M. Johnson a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 1 000 par jour en quelques semaines, rapporte la BBC.