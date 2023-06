Immigration : que contient l'accord trouvé par l'Union européenne sur le droit d'asile ?

La réforme devait notamment mettre en place un système de solidarité dans la prise en charge des réfugiés sur ce continent qui a enregistré un nombre record de demandes d'asile en 2022. Une proposition contre laquelle avaient initialement voté des pays comme la Pologne et la Hongrie. Résultat, le texte agréé par les ministres prévoit finalement une solidarité obligatoire mais "flexible" au sein de l'UE dans la prise en charge des demandeurs d'asile. Les États membres seront tenus d'accueillir un certain nombre de ces demandeurs arrivés dans un pays de l'UE soumis à une pression migratoire, ou à défaut d'apporter une contribution financière. Une compensation financière d'une somme de 20.000 euros pour chaque demandeur d'asile non relocalisé. Ces sommes seraient versées sur un fonds géré par la Commission et destiné à financer des projets liés à la gestion de la migration.

Car lors de ces négociations, une dizaine de pays méditerranées, dont l'Italie et la Grèce, ont alerté sur leur situation. Et marqué leur opposition à l'hypothèse que les États membres de première entrée soient "payés pour garder les migrants irréguliers sur leur territoire". "L'Italie ne sera pas le centre d'accueil des migrants au nom de l'Europe", avait ainsi alerté Matteo Piantedosi, le ministre italien de l'Intérieur.