Plus d'un million de demandes d'asile en Europe, du jamais vu en sept ans

En 2023, l'Union européenne a reçu 1,1 million demandes d'asile, un record depuis sept ans. La majorité des demandeurs sont des Syriens, suivis des Afghans et des Turcs.

Plus d'un million de demandes d'asile ont été enregistrées dans les pays membres de l'Union européenne (UE) au cours de l'année 2023, rapporte l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA), ce jeudi 29 février. Une hausse de 18% par rapport à 2022 et même un record depuis sept ans dans l'espace Schengen où, dans le détail, 1,14 million de demandes d'asile ont été déposées.

Les Syriens et les Afghans sont les plus nombreux

La majorité des demandeurs ont été des Syriens, avec 181.000 demandes enregistrées durant l'année, selon le communiqué de l'EUAA, suivis des Afghans (114.000 demandes) bien qu'ils aient été moins nombreux à candidater à l'asile qu'en 2022. L'agence souligne que si cela parait élevé, "seul un quart des décisions (26%) accordent le statut de réfugié" aux Syriens contre "environ la moitié" pour les Afghans.

Les Turcs, eux, sont les troisièmes demandeurs d'asile en Europe (101.000 demandes). "Malgré certaines données incohérentes, il est devenu clair que davantage de Palestiniens déposent des demandes d’asile dans l’UE+. En 2023, le nombre de demandes a atteint près de 11.600, soit deux tiers de plus qu’en 2022", relève l'EUAA, alors que la tendance devrait s'accentuer avec la reprise du conflit à Gaza.

En 2023, l'Allemagne est restée le pays de l'UE enregistrant le plus de demandes d'asile (334.000 au total), suivie de la France (167.000), de l'Espagne (162.000) et de l'Italie (136.000). "Collectivement, ces quatre pays ont reçu plus des deux tiers de toutes les candidatures l'année dernière", selon l'EUAA.