Rwanda, Moldavie... La droite allemande voudrait envoyer dans des pays tiers les migrants en situation irrégulière

Un élu de la CDU, le parti d'Angela Merkel, défend une proposition radicale pour dissuader les migrants de se rendre en Allemagne. Il souhaiterait que les personnes en situation irrégulière soient conduites dès leur arrivée dans l'UE vers d'autres pays. Il cite en exemple le Rwanda ou le Ghana, d'où leurs demandes d'asile pourraient être étudiées.

Au cœur de l'actualité politique française, l'immigration suscite aussi de multiples débats outre-Rhin, comme en témoigne la récente mesure proposée par un élu membre de l’opposition conservatrice. Figure du Parti démocrate-chrétien (CDU), la formation de l'ex-chancelière Angela Merkel, Jens Spahn a déclaré ces derniers jours que son parti était favorable au transport de migrants en situation irrégulière vers des pays tiers afin que le traitement des demandes d'asile y soit effectué. Il a alors pris en exemple le Ghana et le Rwanda en Afrique, et évoqué l'hypothèse d'un envoi vers des pays tiers européens, à l'instar de la Moldavie ou de la Géorgie.

Dissuader les migrants de rejoindre l'UE

Jens Spahn a fait la promotion d'un document de 70 pages dévoilé en début de semaine dernière par la CDU dans lequel le parti présentait les lignes directrices de la politique qu'il adopterait en prenant la tête du gouvernement. C'est dans ce cadre que l'on retrouve des mesures visant à limiter le nombre de demandeurs d'asile venant en Allemagne, tout en déplaçant les personnes arrivées en situation irrégulière vers des pays tiers jugés "sûrs".

Ces déplacements de migrants, réalisés rapidement après leur arrivée, permettraient de "diminuer considérablement le nombre de demandeurs d'asile", estime le représentant de la CDU. A fortiori si une telle ligne politique était menée "pendant quatre, six, huit semaines" consécutives. "Ces remarques suggèrent que le concept de la politique britannique au Rwanda gagne du terrain à l’échelle internationale", analyse le Guardian dans ses colonnes, faisant référence au projet de Boris Johnson repris par Rishi Sunak (et qui se heurte à la justice). Le quotidien rappelle par ailleurs qu'en Italie, "la première ministre Giorgia Meloni a proposé d'envoyer les demandeurs d'asile en Albanie".

Pour la CDU, la mise en avant d'une telle proposition permet de revendiquer une politique de fermeté en matière d'immigration. Les médias y voient aussi une manière de reconquérir les électeurs du parti d'extrême droite AfD, en vogue dans les sondages et qui fait des migrations l'un de ses thèmes récurrents à l'approche de plusieurs échéances électorales outre-Rhin.

Jens Spahn, dans la presse allemande, a décrit les pays tiers comme des "zones de sécurité", en mesure de "remplir les termes et conditions de la convention des Nations Unies sur les réfugiés". Des pays comme le Maroc et le Sénégal ont également été proposés comme pays tiers possibles. Notons toutefois que le projet analogue conduit par les autorités britanniques s'est heurté à une série d'obstacles juridiques. L'envoi par Londres de migrants vers le Rwanda a été invalidé en juin par la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, avant qu'un nouvel accord renforçant la sécurité des migrants ne soit conclu avec Kigali début décembre.