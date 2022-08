Incendies : les "pyrocumulus", ces dangereux nuages de feu

La formation de ces nuages de feu s’est accélérée ces dernières années : en Australie par exemple, frappée par des incendies de grande ampleur en janvier 2020, 56 pyrocumulus ont été enregistrés en quinze ans, entre 2001 et 2016. Mais au cours d'une période de six semaines en 2019, au moins 18 nuages de feu se sont formés dans le seul État de Victoria, dans le sud-est du pays. "Le lien avec le changement climatique est assez évident, même s’il n’est pas tout à fait direct", commente Jean-Baptiste Filippi. "Avec la chaleur qui grimpe, les incendies se multiplient et donc de plus en plus de pyrocumulus se forment."

Mais pour l’heure, l’Europe est plutôt épargnée par le phénomène, note le spécialiste. "En France, il arrive que des cumulus apparaissent au-dessus des incendies, sous la forme d’un nuage blanc, mais ils ne durent que quelques heures" et ne sont pas orageux, indique le spécialiste.