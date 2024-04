Incendie de la vieille Bourse de Copenhague : la pointe de la flèche retrouvée miraculeusement intacte

Le sommet de la flèche de l'ancienne bourse de Copenhague a été retrouvé au milieu des décombres de l'incendie du 16 avril. Les autorités ignorent toujours la cause du sinistre et annoncent une longue enquête.

L'incendie du Borsen, l'ancienne bourse de Copenhague, est désormais sous contrôle et en phase d'extinction. Les pompiers danois ont pu retrouver dans les décombres le sommet de la flèche encore intact, malgré l'effondrement de cette partie de l'édifice sous l'action des flammes.

C’est Brian Mikkelsen, directeur général de la Chambre de commerce danoise qui a transmis l’information sur X, photo à l'appui : "Une petite lumière dans l'obscurité. Ce matin, l'un des formidables membres des services d'urgence m'a remis le sommet de l'emblématique flèche du dragon qui avait survécu aux flammes et à la longue chute. Cela m'a donné une lueur d'espoir."

Un héritage historique pour la ville

Le "Borsen" date du XVIIe siècle. Commandé par le roi Christian IV, il a été construit entre 1619 et 1640. L'édifice de style Renaissance hollandaise n'abritait plus la bourse danoise mais hébergeait désormais la Chambre de commerce. Ce bâtiment, l’un des plus anciens de la ville, a été rendu célèbre par sa flèche caractéristique.

Haute de 54 mètres et dominant la capitale, elle constituait un remarquable travail d’orfèvre. Elle était ornée de quatre dragons dont les queues s'enroulaient en spirale, surmontées de trois boules et trois couronnes symbolisant les trois monarchies nordiques (Danemark, Norvège, Suède).

La découverte de la pointe est une petite consolation pour les autorités face à l’ampleur des dégâts de l’incendie. Le brasier aurait pris naissance sous le toit, pour une raison encore inconnue, et les enquêteurs de la police n'ont pas encore pu accéder au site.

"Il faudra peut-être plusieurs mois avant d'obtenir des réponses" sur les causes de l'incendie, ont indiqué les autorités danoises dans un communiqué.