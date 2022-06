Incendie en Espagne : 3000 personnes évacuées du parc du Puy du Fou

Plus de 3.000 personnes ont été évacuées ce vendredi du parc d'attraction du Puy du Fou Espagne, dans la région de Castille-la-Manche (centre), en raison d'un violent incendie à proximité du site, a annoncé le parc. "Compte tenu de l'incendie qui s'est déclaré sur un terrain jouxtant le Puy du Fou, la direction du parc a décidé d'évacuer le site et d'annuler le spectacle nocturne pour des raisons de sécurité", a indiqué dans un communiqué la direction. Au total, "2.500 visiteurs et 700 employés" ainsi que "200 oiseaux et 55 chevaux" ont été évacués, précise le communiqué. Personne n'a été blessé ni même "mis en danger", ajoute la direction du parc.