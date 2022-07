Incendie monstre en Californie : la fumée visible depuis la Station spatiale internationale

D'autres images, plus récentes, montrent l'étendue des dégâts. Le FIRIS (Fire integrated Real-Time Intelligence system), un programme qui partage, en temps réel, des informations sur les catastrophes en Californie, a filmé, lundi 25 juillet, avec une caméra infrarouge, l'incendie depuis le ciel. Le relief montagneux et escarpé étant ainsi mis en avant, on comprend là toute la difficulté qu'ont les soldats du feu à se battre contre les flammes. Les pompiers travaillent sans relâche "en utilisant des bulldozers, des équipes manuelles et des avions", a détaillé le département chargé de gérer les incendies dans l'Etat de Californie.