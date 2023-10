Incendie meurtrier en Espagne : la discothèque aurait dû être fermée depuis un an

L'incendie, d'une violence "extrême" selon le maire de Murcie, s'est déclaré ce dimanche vers six heures du matin dans la Fonda Milagros, avant de se propager au Teatre, et à une autre discothèque attenante, le Golden. C'est à l'intérieur de la Fonda Milagros que sont décédées les treize victimes. Au moment du départ du feu, elles "étaient rassemblées dans un espace très réduit", a précisé un porte-parole de la police, où elles semblent avoir été piégées. Les autorités ont confirmé ce lundi que toutes les personnes qui n'avaient pu être localisées après l'incendie avaient été retrouvées.

Les habitants de cette ville, qui a décrété trois jours de deuil, ont été invités à respecter une minute de silence à midi ce lundi, tandis qu'une cellule d'accueil psychologique a été mise en place. "C'est le choc, la désolation. On ne peut rien dire pour consoler les familles et les amis des victimes, il n'y a pas de mot", a souligné M. López Miras. Seuls trois des treize morts ont pour le moment pu être identifiés grâce à leurs empreintes digitales. L'identification des autres va nécessiter un "processus plus complexe" avec des tests ADN, a-t-il précisé.