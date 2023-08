Portugal : un feu de forêt en cours dans le centre du pays, 7000 hectares déjà détruits

"L'estimation de la surface brûlée est de 7000 hectares, mais le potentiel de cet incendie est évalué à plus de 20.000 hectares", a déclaré le commandant des services de secours en charge des opérations, José Guilherme. "Les plus de mille effectifs opérationnels qui vont se maintenir sur le terrain sont à ce stade en train d'essayer de garantir la stabilisation de l'incendie, dont le périmètre a déjà atteint les 60 km", a-t-il précisé lors d'un point presse à Proença-a-Nova.

"C'est une surface très grande avec beaucoup d'habitations isolées et des villages", a-t-il ajouté. Selon lui, les pompiers focalisent leurs efforts sur quatre points chauds à partir desquels les flammes risquent de repartir. "Les flammes cèdent aux moyens de combat", a toutefois indiqué ce dimanche matin un responsable de la protection civile, Tiago Bugio. D'après lui, deux fronts de l'incendie restent actifs, tandis qu'un troisième, qui se dirigeait vers le sud et la région touristique de l'Algarve, a été maîtrisé.

Au cours des premières 24 heures, le feu de forêt a détruit 6000 hectares, avait indiqué la protection civile dans une première estimation de la surface brûlée. La fumée et les cendres qui s'en dégageaient samedi sont allées jusqu'à atteindre la ville-sanctuaire de Fatima, alors même que le pape François y avait rassemblé plus de 200.000 pèlerins. Un autre foyer mobilisait dimanche plus de 300 pompiers à Odemira, près de la côte Sud-Ouest du pays.