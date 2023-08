Incendies à Hawaï : cette photo montre-t-elle l'explosion à l'origine du départ de feu ?

Cette photo est donc authentique, mais ne prouve absolument pas que les incendies qui ont transformé la cité balnéaire de Lahaina en un paysage de cendres ont été provoqués par une explosion. Reste qu'il est vrai que la quasi-totalité des départs de feu sont causés par l'homme aux États-Unis (85%), et notamment de façon volontaire. Un chiffre qui ne prouve absolument pas l'absence de lien entre le réchauffement climatique et des incendies de plus en plus meurtriers. Si les conditions météorologiques ne déclenchent pas les feux en tant que tels, ce sont elles qui accentuent les propagations des flammes. Le service météorologique hawaïen avait ainsi mis en garde contre des conditions propices aux incendies, dont des vents violents et un temps sec.

Au-delà de la sécheresse et des vents, les températures élevés "favorisent l'évapotranspiration des plantes", la rendant extrêmement sèche et sensible au développement des incendies, comme le note par exemple Météo-France. Une situation qui devrait encore s'accélérer à mesure que le globe se réchauffera, prévient le dernier rapport du Giec.