Incendies à Hawaï : le bilan dépasse les 100 morts, Biden sur place "dès que possible"

Seule une petite partie de Lahaina, véritable champ de ruines, a été ratissée par les secouristes et les chiens renifleurs. Ces derniers n'ont examiné qu'un peu plus d'un quart de la zone de la ville, quasiment rasée par le sinistre. La recherche des corps est laborieuse alors que le feu a été si intense dans l'ex-capitale du royaume d'Hawaï qu'il a fait fondre le métal. Plus de 2000 bâtiments ont été détruits et beaucoup d'habitations ont tout simplement été réduites en cendres.