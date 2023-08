Incendies à Hawaï : environ 850 personnes toujours portées disparues

Des recherches encore longues. Selon le maire de Maui, 850 personnes sont toujours portées disparues après l'incendie qui a dévasté l'île, au début du mois d'août. Deux semaines après les terribles incendies qui ont frappé l'île de Maui, les opérations de recherches se poursuivent difficilement. "Il y a des nouvelles positives dans ce nombre, car lorsque ce processus a commencé, la liste des personnes disparues contenait plus de 2 000 noms", a relativisé Richard Bissen dans une publication sur Facebook diffusée dans la nuit de dimanche à lundi.

Quelques heures plus tôt, le gouverneur démocrate de l'état d'Hawaï Josh Green, évoquait environ 1050 portés disparus, lors d'une interview accordée à la télévision américaine. "Plus de 1.000 [personnes] sont porté[e]s disparu[e]s, environ 1.050. Cela prendra plusieurs semaines, encore", a prévenu dimanche le gouverneur dans l'émission Face the Nation, diffusée sur la chaîne américaine CBS.