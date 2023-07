Incendie à Rhodes : Paris appelle les ressortissants français à reporter leur voyage sur l'île

Au coin de Paradis s'est substitué un véritable enfer. L'île grecque de Rhodes, en mer Égée, est en proie depuis maintenant six jours à de violents incendies. Face à la progression du sinistre, attisé par une chaleur exceptionnelle et des vents violents, le pays a organisé, samedi 22 juillet, "la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce" ; 30.000 personnes ont été contraintes de fuir les flammes. Parmi elles, de nombreux touristes, qui, en période estivale, se font terriblement nombreux sur l'île.