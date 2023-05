Feux de forêt au Canada : à Halifax, état d'urgence décrété

D'après Environnement Canada, qui a publié un bulletin sur l'état de l'air dans la province, la fumée cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite.

Ces dernières semaines au Canada, des dizaines de milliers de personnes été contraintes d'évacuer et plus de 941.000 hectares sont partis en fumée. Jusqu'alors, c'est principalement la province de l'Alberta, l'une des plus grandes régions productrices de pétrole au monde, qui a été touchée par les incendies qui ont déjà brûlé plus d'un demi-million d'hectares de forêts et de prairies, et détruit de nombreuses habitations et entreprises.