Maroc : un mort dans de violents feux de forêt, un millier de familles évacuées

Surpris par la vitesse de la progression de l'incendie, des villageois ont quitté précipitamment leurs maisons, amenant avec eux bovins et chevaux lorsque possible. La progression rapide des flammes, attisées par le "chergui", un vent chaud venant du Sahara, a ainsi contraint 1100 familles à évacuer une quinzaine de douars, des villages, dans les zones incendiées de Larache. Un foyer a été éteint et un autre est sous contrôle dans cette province, selon les autorités locales.

Sur des images impressionnantes publiées par le média indépendant marocain Le360 sur Twitter, on aperçoit des colonnes de flammes embraser des arbres et dégager de lourds panaches de fumée noire, à quelques mètres à peine d'immeubles et de dizaines d'habitants.