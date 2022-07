Incendies au Portugal : un bombardier d'eau s'écrase, le pilote est décédé

De son côté, le commandant national de la protection civile, André Fernandes, a indiqué qu"'à ce stade, nous n'avons pas de détails sur ce qu'il s'est passé". Selon lui, ont déjà été déployés sur les lieux du drame, un hélicoptère de l'Institut national d'urgence médicale, des moyens de recherche et de sauvetage de l'Armée de l'air, des moyens des pompiers des districts de Guarda et Bragança, en plus d'un hélicoptère de coordination de la protection civile.

Selon le journal Notícias de Coimbra, l'Office de prévention et d'investigation des accidents d'aviation et des accidents ferroviaires mobilisera une équipe d'enquêteurs afin d'être sur place dès l'aube samedi.