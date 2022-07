Espagne, Portugal, Grèce... le point sur les incendies qui embrasent l'Europe

Près de 20.000 hectares brûlés et presque autant de personnes évacuées : depuis plusieurs jours, les incendies ravagent la France, et plus particulièrement, la Gironde. Mais l'Hexagone n'est pas le seul à lutter contre les flammes. Ailleurs, en Europe, plusieurs pays, confrontés à une importante vague de chaleur, font face à plusieurs feux.