Incendies dévastateurs à Hawaï : pourquoi les sirènes d'alarme n'ont-elles pas retenti ?

Pris au dépourvu, les locaux n'ont pu compter que sur le "réseau noix de coco". C'est ainsi qu'à Hawaï, on surnomme le bouche-à-oreille et les rumeurs. Un système des plus rudimentaires qui s'est révélé insuffisant face à des incendies qui ont réduit en cendres une large partie de l'île de Maui et qui risque de devenir la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente de l'archipel américain. "Où est le gouvernement ? Où sont-ils ?", a lancé un autre homme, visiblement excédé et cité par l'AFP, qui n'a pas voulu donner son nom.

Comme lui, plusieurs habitants de Lahaina, haut-lieu touristique de Maui et ex-capitale du royaume d'Hawaï qui a été quasiment rasée par un incendie, ont publiquement mis en cause la gestion de crise.