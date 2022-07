VIDÉO - Incendies en Espagne : un homme s'extirpe miraculeusement d'un champ en flammes

C'est une image impressionnante dans une Europe en proie aux feux de forêt. En Espagne, dans la province de Zamora, à la frontière avec le Portugal, un champ a été ravagé par les flammes. Un homme qui y travaillait pour éteindre l'incendie s'est retrouvé pris au piège, encerclé par le feu qui se propage rapidement à cause du vent. Par miracle, il a réussi à s'extirper de son engin et courir vers une zone non dévorée par les flammes.