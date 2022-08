Incendies en France : la solidarité européenne s'organise, d'importants moyens déployés

Sur l'incendie à Landiras, deux Canadairs et 22 personnels grecs vont également entrer en action dès ce jeudi après-midi. Deux avions bombardiers d'eau AirTractor doivent arriver à Vannes un peu plus tard dans la soirée. De même pour la Roumanie qui a envoyé 14 véhicules et 77 professionnels, qui devraient arriver jeudi par voie aérienne ou dimanche par la route. Enfin, l'Allemagne a envoyé 24 véhicules et 65 personnes qui arriveront dès cet après-midi. Le média sur le trafic Sanef a d'ailleurs diffusé des images de l'arrivée de ces renforts.