Incendies en Grèce : peut-on se faire rembourser ses vacances ?

Certains voyagistes ont d'ores et déjà été contraints d'annuler certains séjours. C'est notamment le cas du numéro un du secteur, le groupe TUI. Depuis dimanche 23 juillet, et a minima jusqu'à ce mardi 25 juillet, "plus aucun nouveau touriste ne sera acheminé par avion", indique une porte-parole à l'AFP. Pour les vacanciers dont le séjour est annulé, plusieurs cas de figure existent. "Soit ils peuvent bénéficier d'un remboursement complet de la somme qu'ils ont payée, soit ils peuvent choisir une autre destination de vacances ou encore, s'ils veulent absolument aller à Rhodes, ils peuvent choisir une autre date de départ quand la situation sera davantage maîtrisée", détaille une porte-parole auprès de nos confrères de la RTBF.

Dans ces situations, la règlementation protège le consommateur. Ainsi, en cas de vol annulé, la compagnie doit "proposer aux voyageurs de choisir entre un remboursement en argent et un remboursement en avoir", peut-on lire sur le site du ministère de l'Économie. Idem pour les séjours à forfait. "Si une agence de voyage annule un séjour à forfait, elle doit annuler le contrat de réservation et rembourser tous les paiements versés par le client dans les 14 jours", selon la même source.