Incendies en Grèce : les fumées filmées depuis la Station spatiale internationale

Des fumées visibles depuis l'espace. Depuis plusieurs jours, les pompiers grecs font face à plusieurs feux de forêts, qui contraignent de nombreux touristes et habitants à évacuer les lieux. C'est notamment le cas dans les îles de Rhodes et de Corfou, où plus de 30.000 d'entre eux ont dû trouver refuge, menacés par les incendies. Une situation dramatique, évoquée ce lundi par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Son pays est "en guerre contre [...] les incendies", a-t-il déclaré. "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous" en raison des températures élevées, a-t-il mis en garde dans un discours devant le Parlement.

Même à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, le sinistre est visible. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dimanche 23 juillet, d'importants panaches de fumées sont filmés depuis la caméra située au sein de la Station spatiale internationale (ISS), à plus de 400 kilomètres au-dessus de nos yeux. Symbole, s'il le fallait, de l'intensité des feux de forêt.