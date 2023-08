Incendies en Grèce : une semaine de vacances offerte aux touristes évacués

En pleine canicule, un violent incendie, déclenché le 18 juillet et attisé par des vents forts, a ravagé en dix jours près de 17.770 hectares dans le sud de cette île très touristique de la mer Égée, selon l'observatoire européen Copernicus. Environ 20.000 personnes, surtout des touristes, ont dû être évacuées notamment durant la nuit du 23 juillet, selon Athènes. Les pompiers avaient dans un premier temps évoqué 30.000 évacuations.

Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, et la compagnie britannique Jet2, avaient suspendu leurs vols à destination de Rhodes avant d'acheminer leurs appareils à vide pour évacuer les touristes affectés. Craignant des répercussions sur ce secteur moteur de l'économie du pays, les voyagistes grecs ont récemment lancé sur les réseaux sociaux une campagne intitulée "Rhodes is safe" ("Rhodes est une destination sûre", ndlr) pour inciter les touristes à visiter l'île. "Rhodes est aujourd'hui plus accueillante que jamais, elle est revenue à la normale", a assuré Kyriakos Mitsotakis sur ITV.