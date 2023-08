Que sont les "armes à énergie dirigée" accusées de déclencher les feux de forêt ?

"Ceci expliquerait les maisons rapidement brûlées et les nombreuses voitures détruites, avec des températures suffisamment élevées pour liquéfier le verre et le métal", ajoute-t-il. Une technologie qui aurait été utilisée pour "allumer" les feux qui ont ravagé Hawaï, tout comme ceux qui embrasent le nord du Canada. Dans une vidéo vue plusieurs millions de fois, une "survivante" de l'incendie qui a fait plus de 100 morts sur l'archipel témoigne. "Il ne s'agissait pas d'un désastre naturel, mais d'une arme à énergie dirigée contre le peuple et les lieux de Maui", déclare-t-elle, visiblement émue, face caméra. Cette internaute, adepte du mysticisme et des "faits magiques qui n'ont pas à être rationalisés", n'est pas la seule à y croire. Sur TikTok, le hashtag DEW (pour "directed energy weapon" en anglais) a été vu pas moins de 879 millions de fois, dont 300 millions sur des vidéos évoquant la tragédie à Hawaï. À chaque fois, les motifs d'un tel complot sont différents. Sont cités pêle-mêle la "propagande climatique", le rachat de terres par des promoteurs et même des "sacrifices". Alors, ces craintes sont-elles justifiées ?