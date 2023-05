Incendies : en prévision d'un été "intense", l'UE double les capacités de sa flotte aérienne

Ce centre, qui fête ses dix ans d'existence, coordonne l'acheminement de l'aide aux pays frappés par une catastrophe majeure, partout dans le monde. Il dépend du mécanisme de protection civile de l'UE, qui a notamment servi à envoyer des équipements, de la nourriture et des médicaments à l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Plus récemment, il a aidé les populations affectées par le séisme dévastateur en Turquie et en Syrie. Établi en 2001, le mécanisme avait été activé en moyenne 20 fois par an pendant les vingt premières années, et l'est désormais plus de 100 fois par an.

Le commissaire Janez Lenarcic s'inquiète de cette explosion des besoins, estimant qu'il faudrait à l'avenir y affecter plus de ressources financières. "À cause du changement climatique, nous assistons à des désastres naturels de plus en plus fréquents et intenses", a-t-il souligné, rappelant les inondations dévastatrices de l'été 2021 en Allemagne et en Belgique ainsi que celles qui touchent actuellement l'Italie.